Roma, 13 nov. (Adnkronos) - "Musk ha un potere immenso e non è un privato cittadino, è stato investito da Trump di un ruolo rilevante nella sua squadra. Meno male che Mattarella c'è". Così Nicola Fratoianni a L'Aria che Tira su La7. "Perché Meloni non interviene? Perché la pensa come Trump. Dopo la nuova dichiarazione Musk lo farà? Io mi auguro che la premier intervenga perché Mattarella sta facendo una funzione di supplenza: ci ha pensato il Presidente della Repubblica a restituire dignità e onore al Paese".