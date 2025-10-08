

Roma, 8 ott. (Adnkronos) - "Quindi il fermo di Nave Mediterranea deciso dal governo Meloni è stato illegittimo: noi ne siamo stati sempre convinti, ora lo dice anche un tribunale della Repubblica. Immagino che dalle parti di Palazzo Chigi, con Meloni, Salvini e Piantedosi urleranno ancora una volta alle toghe rosse, e a fantomatici quanto irreali complotti. Non capendo che non si governa con la propaganda sulla pelle delle persone o di naufraghi". Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs.

"Non capendo che pur essendo al governo - prosegue il leader di SI - non possono continuamente violare la legge e il diritto internazionale. È una destra inadeguata a risolvere i problemi del Paese, - conclude Fratoianni - prima se ne va e meglio sarà per l’Italia".

