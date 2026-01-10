

Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "Il governo Meloni, non contento dei rapporti con i trafficanti di Tripoli come Almasri e del regalo delle motovedette con cui catturano i naufraghi e sparano ai pescatori siciliani, ora con il nuovo centro che costruirà a Bengasi sosterrà pure le milizie criminali di Haftar. Davvero un capolavoro di umanità e giustizia su cui presenteremo un’interrogazione in Parlamento". Lo scrive sui social Nicola Fratoianni di Avs dopo la denuncia di Mediterranea della costruzione, col risorse italiane ed Ue, di un nuovo centro di coordinamento a Bengasi.

