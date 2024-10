Roma, 30 ott (Adnkronos) - Il decreto legge sui Paesi sicuri, licenziato di recente dal Cdm, diventa un emendamento al Ddl lavoratori stranieri all'esame della Camera dei deputati. E' quanto emerso nella capigruppo di Montecitorio, che ha deciso di calendarizzare l'esame in aula del provvedimento per il 21 novembre.

Proteste da parte del Pd: "E' un goffo tentativo di nascondere un provvedimento, quando abbiamo gli occhi dell'Ue puntati addosso -ha detto la capogruppo del Pd Chiara Braga al termine della riunione-. Le forzature non si interrompono mai, su un provvedimento che ha prodotto spreco di denaro pubblico vanno avanti senza un esame, senza audizioni. C'è un tentativo della maggioranza di nascondere la mano dopo aver fatto il disastro".