Roma, 31 ott. (Adnkronos) - "Il governo prima ha fatto un nuovo decreto così detto ‘paesi sicuri’ per salvare la situazione in Albania, e poi ha deciso di far morire il decreto e di mettere una norma identica come emendamento dentro il decreto flussi. È un comportamento irrispettoso nei confronti del parlamento e segnala che Meloni si muove a tentoni sul tema dei migranti". Lo dichiara il deputato di +Europa Benedetto Della Vedova ai microfoni di Rai Parlamento.

"Tutto questo per salvare la situazione in Albania, che sarà un fallimento: costoso per i contribuenti, pieno di contenziosi giuridici e che riguarda un numero ridottissimo dei migranti che vengono in Italia", conclude Della Vedova.