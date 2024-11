Roma, 13 nov. (Adnkronos) - “Bisogna ringraziare il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che presiede il Consiglio Superiore della Magistratura, per aver ribadito che un membro designato della prossima Amministrazione statunitense non dovrebbe entrare nella discussione pubblica di una paese democratico e amico; per di più, aggiungiamo, rilanciando tesi populiste e contrarie allo stato di diritto e alla Costituzione italiana”. Lo afferma il deputato di +Europa Benedetto Della Vedova.

“Ciò che lascia interdetti è il silenzio del Governo. Penso a Meloni, naturalmente. Ma penso in primo luogo al Ministro Nordio, magistrato in quiescenza e Ministro della Giustizia. Davvero Meloni e Nordio non hanno nulla da dire o commentare? Probabilmente scommettono sul futuro sostegno di Elon Musk, oltretutto uno dei più grandi editori del mondo con X: una conversione soprattutto per Meloni sempre in prima linea, in modo durissimo e quasi sempre sgangherato, contro le presunte ingerenze dei miliardari naturalizzati americani. Ma avrà cambiato idea anche su questo”, conclude.