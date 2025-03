Roma, 28 mar. (Adnkronos) - "Aumentano i costi, aumentano i dubbi giuridici e aumentano le sofferenze per le persone. La sorte dei centri per immigrati in Albania non viene risolta dal decreto di oggi. Il grido della Meloni: fun-zio-ne-ranno, era e resta solo propaganda". Lo ha scritto sui social Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei Deputati.