

Roma, 11 feb. (Adnkronos) - "Il governo Meloni continua a usare il tema dell’immigrazione per non parlare dei veri problemi degli italiani. Mentre il Paese affronta una sanità al collasso, il dilagare del lavoro povero, stipendi bassi e pensioni da fame, la presidente del Consiglio preferisce alimentare propaganda e slogan securitari". Così in una nota Angelo Bonelli, deputato di AVS e co-portavoce di Europa Verde.

"Quasi sei milioni di italiani rinunciano alle cure per le liste d’attesa. I salari restano fermi mentre il costo della vita cresce. La crisi climatica colpisce territori e famiglie. Di tutto questo Meloni non parla. Il cosiddetto 'modello Albania' è la fotografia di questa politica: quasi un miliardo di euro di risorse pubbliche per centri che hanno ospitato poco più di venti migranti, con agenti di polizia sottratti ai territori e parcheggiati a sorvegliare strutture vuote".

"L’Italia ha bisogno di scelte serie su sanità, lavoro, stipendi, ambiente. Non di operazioni costose costruite per distrarre l’opinione pubblica. Continuare ad agitare l’immigrazione per nascondere l’assenza di risposte sociali ed economiche è irresponsabile".

