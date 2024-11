Roma, 12 nov. (Adnkronos) - “Il Ministro Giorgetti sugli investimenti in sanità manipola la realtà, parla di aumento della spesa pro capite ma la realtà è un’altra: secondo l’ultimo rapporto della Fondazione Gimbe, quella del Governo Meloni risulta essere una gestione disastrosa". Così è il portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli.

"Entro il 2027, i finanziamenti al nostro Sistema Sanitario precipiteranno al 5,9% del Pil, il livello più basso di sempre, mentre entro il 2030 accumuleremo un buco di 19 miliardi. Una situazione che finirà inevitabilmente per favorire il privato”.

"Nel nostro Paese mancano 25 mila medici e 65 mila infermieri. Sono numeri drammatici che determinano una situazione di profonda diseguaglianza sociale, alla quale il Governo Meloni risponde con inerzia scegliendo di non togliere il tetto di spesa per le assunzioni del personale sanitario, mentre il tetto di spesa verrà tolto l’acquisto degli armamenti che ci costeranno 10 miliardi in più”, conclude Bonelli.