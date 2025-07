Roma, 24 lug. (Adnkronos) - “Quanto emerge oggi dallo studio di ActionAid e dell’Università di Bari è la drammatica conferma di ciò che denunciamo da mesi: il progetto dei Cpr in Albania è un gigantesco fallimento, sul piano politico, economico e dei diritti umani”. Lo dichiarano Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, di Alleanza Verdi e Sinistra.

“Settantacinque milioni di euro in sei mesi per la realizzazione dei centri di Gjader e Schengjin: soldi pubblici spesi senza alcuna reale utilità, visto che i centri non sono ancora pienamente operativi e, laddove lo sono stati – come nel caso della prefettura di Roma nel 2024 – il risultato è stato grottesco: 570 mila euro per trattenere venti migranti per appena cinque giorni, tutti poi riportati in Italia. Parliamo di 114 mila euro al giorno per cinque giorni di operatività nel 2024, oltre 153 mila euro per allestire un singolo posto. Una gestione surreale, che conferma come questa scelta sia stata ideologica e propagandistica, non certo razionale".

"Il governo Meloni brucia risorse pubbliche mentre nel nostro Paese mancano fondi per la sanità, per l’istruzione e per la transizione ecologica”, concludono Bonelli e Fratoianni.