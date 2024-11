Roma, 12 nov. (Adnkronos) - "Chiedono accelerazioni sul decreto flussi quando ancora non sono stati forniti i pareri del governo: stasera avremmo potuto esaminare il decreto flussi, ma è stata invece calendarizzata la riforma costituzionale sulla separazione delle carriere. Sia la conferenza dei capigruppo a pronunciarsi sull’affastellamento di provvedimenti del calendario dei lavori della Camera". Così Simona Bonafè, capogruppo del Partito Democratico nella Commissione Affari Costituzionali di Montecitorio.

“Inoltre - aggiunge Bonafè - nel decreto flussi è stato inserito anche il decreto Albania, che sta sollevando non pochi problemi interpretativi. E la decisione del governo di costituirsi ieri davanti alla Corte di Giustizia Europea conferma la necessità di un esame approfondito della questione. È ora di porre fine a questo trasporto cinico dei migranti tra l’Italia e l’Albania che comporta enormi costi per lo Stato e la permanenza delle forze di polizia a presidiare strutture vuote".