Roma, 22 nov. (Adnkronos) - “Con il previsto rientro degli operatori dell’ente gestore dei Centri italiani in Albania, siamo al capitolo finale di una vergogna di Stato. Il governo Meloni, il ministro dell’Interno Piantedosi, tutti coloro che hanno millantato di aver trovato una soluzione alla questione migranti devono ora rispondere dei soldi buttati, della figuraccia Internazionale, del senso dello Stato perduto”. Così il capogruppo di Avs nella commissione Affari costituzionali della Camera Filiberto Zaratti, in merito alla notizia dei rimpatri del personale italiano nei Cpr costruiti in Albania.