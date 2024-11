Roma, 25 nov. (Adnkronos) - "Con il rinvio immediato in commissione del Dl Flussi per votare l’ennesimo emendamento della relatrice presentato pure fuori il tempo massimo vengono calpestati i diritti e le prerogative dei deputati ai quali non viene garantita la possibilità di essere presenti nella giornata odierna. Tutto ciò è inaccettabile". Così Filiberto Zaratti, Simona Bonafè, Alfonso Colucci, Fabrizio Benzoni, Riccardo Magi, capigruppo di Avs, Pd, M5S, Azione e Più Europa nella commissione Affari costituzionali della Camera.

"Il tutto per emendare un emendamento della relatrice la quale peraltro copia un emendamento di FdI. L’ennesimo pasticcio della maggioranza su questo doppio decreto. Se non saranno ripristinate le minime condizioni democratiche non parteciperemo ai lavori della commissione prevista per oggi e solleveremo il problema davanti a presidente della Camera".