Roma, 20 nov. (Adnkronos) - “E’ stato approvato durante le votazioni del Decreto flussi un nostro emendamento che stabilisce l’irricevibilità della domanda di nullaosta per il rilascio dei permessi di soggiorno se formulata da un datore di lavoro accusato del reato di intermediazione illecita e sfruttamento, articolo 603 bis del codice penale, o dei reati di riduzione in schiavitù, tratta di persone, acquisto vendita di schiavi, articoli 600,601 e 602”. Ne dà notizia il capogruppo di AVS in commissione affari costituzionali Filiberto Zaratti.