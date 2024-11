Roma, 1 nov (Adnkronos) - “L’affaire dei Cpr in Albania si profila ogni giorno di più come uno scandalo nazionale voluto dal governo Meloni e gestito dalla mano del ministro dell’interno Piantedosi. A questo punto immaginiamo che pur di non perdere la faccia, sono anche disposti a continuare a perdere soldi degli italiani". Così Filiberto Zaratti, capogruppo di Avs nella commissione Affari costituzionali della Camera.