

Roma, 18 dic (Adnkronos) - "Dietro ogni migrante c’è una storia di dolore. Nessuno sfida l’ignoto e la morte se non spinto da sofferenza e disperazione. Nemici sono i conflitti, la miseria, la fame e la violenza non chi scappa in cerca di vita. Servono ponti non muri. Aiuto non indifferenza. Integrazione non rifiuto". Lo scrive sui sociale Anna Ascani, vice presidente della Camera, Pd.



