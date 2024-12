Tunisi, 12 dic. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Almeno nove migranti sono morti e quasi 30 sono stati salvati nel naufragio di un'imbarcazione al largo della Tunisia, da dove avrebbero iniziato il viaggio per cercare di raggiungere l'Europa, come confermato dalle autorità. Ferid ben Yaha, portavoce dei tribunali di Monastir e Mahdia, ha dichiarato che la Guardia costiera ha finora recuperato nove corpi nell'area e ha stimato a 27 il numero delle persone salvate, tutte provenienti da paesi dell'Africa sub-sahariana.

In dichiarazioni alla radio tunisina Mosaique Fm, il portavoce ha spiegato che la barca avrebbe iniziato il suo viaggio martedì a Yebiniana, prima di affondare al largo di Cheba, precisando che almeno sei persone risultano disperse.