

Genova, 15 giu. (Adnkronos) - “Stiamo illustrando tutte le qualità che il Paraguay ha da offrire: i vantaggi, gli incentivi e gli aspetti positivi dell'investire nel nostro Paese. Anche se si tratta di una nazione territorialmente piccola, è un Paese molto ricco e confina con mercati estremamente grandi, caratterizzati da una popolazione e da un potenziale commerciale di grande importanza”. Lo ha detto a Genova, Carlos Insfran Micossi, Vice presidente Uip (Unión Industrial Paraguay), partecipando alla Country Presentation ospitata presso Palazzo Tursi e Palazzo della Meridiana.

L’evento è l’appuntamento di punta della visita che, dal 13 al 15 giugno 2026, vede riunita una delegazione del Paraguay composta da imprenditori e rappresentanti istituzionali, per presentare il contesto economico e produttivo del Paese latinoamericano, attualmente Presidente di turno del Mercosur e promuovere l’incremento degli scambi commerciali bilaterali, anche alla luce della entrata in vigore, lo scorso primo maggio, dell’Accordo Ue-Mercosur sulle nuove regole tariffarie del commercio di beni e servizi tra i due blocchi regionali.



Un incontro che si svolge nel 150esimo anniversario della cooperazione tra Italia e Paraguay. “È molto importante consolidare questo riavvicinamento, specialmente dopo la firma del cruciale accordo tra il Mercosur e l'Unione Europea - afferma Micossi - Abbiamo celebrato l'incontro tra i due presidenti in un contesto che ci offre l'opportunità di presentare il nostro Paese, fare networking e incontrare imprenditori interessati a investire in Paraguay”, conclude.

