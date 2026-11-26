

Riccione, 26 nov. (Adnkronos Salute) - "Uno dei risultati più importanti che vogliamo raggiungere è ricostruire la storia naturale delle malattie infiammatorie croniche intestinali. Per farlo è necessario mettere in rete i diversi gruppi italiani di ricerca che operano in questo ambito e che rappresentano realtà di assoluta eccellenza". Maurizio Vecchi, professore di Gastroenterologia dell'università degli Studi di Milano in quiescenza e vicepresidente della Fondazione Ig-Ibd Ets, illustra così una delle principali ambizioni della Fondazione, a Riccione in occasione del XVII Congresso nazionale Ig-Ibd. L'obiettivo è valorizzare le competenze già presenti in Italia, favorendo una maggiore integrazione tra i centri che si occupano della malattia di Crohn e della colite ulcerosa. Una rete di collaborazione che, secondo Vecchi, permetterebbe di ampliare la portata degli studi e rafforzare il valore dei risultati scientifici. "I gruppi di ricerca credo possano consolidare le proprie scoperte e i progressi raggiunti soprattutto attraverso la partecipazione a studi che coinvolgano il maggior numero possibile di pazienti con malattia di Crohn e colite ulcerosa", sottolinea. La condivisione di esperienze e dati diventa quindi fondamentale per comprendere meglio l'evoluzione delle patologie, ricostruirne la storia naturale e individuare nuove strategie di intervento.

Un secondo obiettivo fondamentale è la "creazione di un Registro nazionale dei pazienti con malattie infiammatorie croniche intestinali (Mici)" o, in alternativa, "di un sistema condiviso e strutturato per raccogliere i dati clinici". Uno strumento che consentirebbe di conoscere meglio le caratteristiche dei pazienti e, soprattutto, di individuare i bisogni di cura e assistenza ancora senza risposta. "È importante realizzare un registro dei pazienti con Mici o comunque avviare una raccolta accurata delle informazioni cliniche, perché solo attraverso questi dati possiamo capire quali sono i bisogni ancora insoddisfatti dei pazienti", spiega Vecchi.

L'Italia può già contare su una posizione di rilievo nella ricerca scientifica internazionale, grazie alla qualità dei propri gruppi di ricerca e alla partecipazione a studi condotti a livello mondiale. La sfida, secondo il vicepresidente della Fondazione, è ora rafforzare la collaborazione tra i centri nazionali e favorire un maggiore dialogo con le associazioni dei pazienti. "La ricerca italiana è già a un ottimo livello, sia per quanto riguarda gli studi condotti nel nostro Paese sia per la partecipazione ai progetti internazionali. Dobbiamo però compiere uno sforzo ulteriore per costruire una maggiore unità di intenti tra tutti i centri italiani e rafforzare la collaborazione tra questi e le associazioni dei pazienti", conclude.

