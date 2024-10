LOUISVILLE, Kentucky, 29 ottobre 2024 /PRNewswire/ -- L'elenco 2024 dei whisky più ammirati al mondo, appena pubblicato da Drinks International, include leggendari distillerie scozzesi, giapponesi, irlandesi e oltre. Per il secondo anno consecutivo Michter's, produttore di bourbon, whisky di segale e whisky americano con sede a Louisville, si è classificata al primo posto nella classifica delle prime 50.



Le classifiche, stilate da un'Accademia di acquirenti di bevande indipendenti, giornalisti, baristi ed esperti di whisky provenienti da oltre 20 paesi, rappresentano l'apice del successo nel commercio mondiale di whisky. La classifica annuale di Drinks International è considerata la lista definitiva dei migliori whisky del mondo. Springbank e Yamazaki, gli omonimi brand di due leggendarie distillerie, sono stati nominati Whisky più ammirato, rispettivamente nel 2022 e nel 2021.

I risultati del 2024 dimostrano che il whisky americano è riconosciuto per la sua eccellenza dagli intenditori di tutto il mondo. Commenta Joseph J. Magliocco, presidente Michter's: "Tutto il nostro team apprezza questo eccezionale riconoscimento. Siamo profondamente onorati e grati a tutti i nostri amici e sostenitori in tutto il mondo".

Osserva Andrea Wilson, membro della Kentucky Bourbon Hall of Fame, Master of Maturation presso Michter's e anche Coo: "Noi di Michter's lavoriamo all'unisono per ottenere risultati ottimali e ricevere un riconoscimento così meraviglioso significa molto. Come persona che lavora da anni nel settore del whisky americano, sono soddisfatto di vedere che un whisky prodotto negli Stati Uniti riceva questo importante riconoscimento".

Secondo Shay Waterworth, Direttore di Drinks International: "Negli ultimi dieci anni ho visto la reputazione di Michter's crescere tra gli addetti ai lavori. Matt Magliocco e il suo team hanno lavorato instancabilmente per entrare nel mercato mondiale dei bar e il loro programma di maturazione è uno dei più impressionanti che abbia mai visto. Non sorprende che Michter's mantenga il primo posto nella classifica dei whisky più ammirati al mondo".

Parlando della nomina di Michter's come Whisky più ammirato al mondo nel 2024, il mastro distillatore Dan McKee esprime così la sua gratitudine: "Noi di Michter's facciamo tutto il possibile per concentrarci sulla qualità, ma questo non sarebbe mai accaduto senza il fenomenale supporto che abbiamo ricevuto dai nostri partner commerciali e dai nostri fedeli sostenitori. Siamo profondamente grati all'Accademia e a tutti coloro che hanno reso possibile questo risultato."

Oltre alla distilleria principale situata nel quartiere periferico Shively di Louisville, le operazioni di Michter's si svolgono in due altre sedi nel Kentucky. Nella sua azienda agricola di Springfield, Michter's coltiva grano su un terreno di 205 acri, mentre nel centro città di Louisville si trova la sua seconda distilleria, nello storico edificio Fort Nelson. In quest'ultima, situata in una posizione centrale in West Main Street di fronte al Louisville Slugger e nello stesso isolato in cui si trova il Frazier Museum, è visibile il leggendario distillatore impiegato alle origini da Michter's in Pennsylvania. La distilleria offre anche visite guidate con degustazioni di whisky e include The Bar at Fort Nelson, in cui si possono gustare cocktail classici preparati da David Wondrich, conoscitore di liquori e cocktail.

Michter's vanta una ricca e lunga tradizione nell'offrire tradizionali whisky statunitensi di qualità senza compromessi. Con ciascuna delle sue offerte in produzione limitata invecchiate alla maturità di picco, l'acclamato portafoglio di Michter's consiste di bourbon, rye, sour mash whisky e whisky statunitense.

Per maggiori informazioni sulla lista dei whisky più ammirati compilata da Drinks International, incluso il rapporto completo del 2024, visitare: https://drinksint.com/news/fullstory.php/aid/11449/Michter_s_retains_top_spot_in_Most_Admired_Whiskies_2024.html

Per maggiori informazioni su Michter's visitare michters.com e seguirci su Instagram, Facebook e X.

Contatto:Matt Magliocco+1 (502) 774-2300 x470mmagliocco@michters.com













Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2542034/Michters_Distillery_Team_GroupShot.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2542035/Michters_Distillery_Whiskeys.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1923917/MICHTER_S_DISTILLERY__LLC_LOGO_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/michters-riceve-il-piu-alto-riconoscimento-del-settore-il-whisky-piu-ammirato-al-mondo-nel-2024-302289437.html