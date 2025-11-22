Roma, 21 nov. (Adnkronos) - È più forte di loro. Proprio non ci riescono a rispettare le regole, a non usare i ministeri per propaganda politica. Vogliono occupare ogni spazio. Vogliono i pieni poteri. Uniamoci per non consentirlo". Lo dice la senatrice Raffaella Paita, capogruppo al Senato di Italia viva, commentando la notizia delle dimissioni del capo ufficio stampa del ministero della Cultura.
Mic: Paita, 'vogliono occupare ogni spazio'
22 novembre, 2025 • 16:26
Roma, 21 nov. (Adnkronos) - È più forte di loro. Proprio non ci riescono a rispettare le regole, a non usare i ministeri per propaganda politica. Vogliono occupare ogni spazio. Vogliono i pieni poteri. Uniamoci per non consentirlo". Lo dice la senatrice Raffaella Paita, capogruppo al Senato di Italia viva, commentando la notizia delle dimissioni del capo ufficio stampa del ministero della Cultura.