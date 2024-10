Roma, 23 ott. (Adnkronos) - "Le notizie che si stanno susseguendo in queste ore, con l'annuncio di un'inchiesta da parte di Report e le dimissioni di Francesco Spano da capo di gabinetto, vedono il ministero della cultura al centro di un caos che non è più sostenibile. Quando parla di 'barbarico clima di mostrificazione' Giuli evidentemente si riferisce agli attacchi ricevuti dalla stampa e da esponenti di destra". Così i capigruppo M5S in commissione cultura al Senato e alla Camera, Luca Pirondini e Antonio Caso.

"Ma quali sono esattamente le ragioni di queste dimissioni? Quali altri elementi ci sono che l’opinione pubblica ha il diritto di conoscere? Alessandro Giuli ha il dovere di fare completa chiarezza sui motivi di queste dimissioni e in generale su ogni aspetto che possa emergere rispetto alla trasparenza e alla correttezza del suo operato e del ministero che si trova a guidare. È insostenibile che un'istituzione così importante sia oggetto di una ridda di voci incontrollate e di episodi che ne minano la credibilità senza che il ministro sente il dovere di dire una parola".