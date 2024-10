Roma, 24 ott (Adnkronos) - "Il punto è che prendono un capo di gabinetto cui delegano tutto perchè non hanno voglia di lavorare. E' uno dei grandi problemi, il capo di gabinetto diventa quello che lavora, il ministro non lo fa e il ministero lavora malissimo". Lo ha detto Carlo Calenda a L'aria che tira, sul caso del ministero della Cultura.

"Il tema è che non hanno classe dirigente ma gli elettori non votano sulla base della classe dirigente ma sugli influencer. E' poco politico? E' colpa vostra, lo votate, tenetevelo", ha aggiunto il leader di Azione.