Roma, 24 ott (Adnkronos) - "Giuli è inadeguato non perchè sceglie un capo di gabinetto o no ma perchè fa una esposizione delle linee programmatiche dicendo cose incomprensibili". Lo ha detto Carlo Calenda a L'aria che tira, su La7.

"E' andato alla Buchmesse a dire della filosofia solare. Se si fa le canne lo capisco, ma ce lo deve dire. Se no ha un grossissimo problema di quello che dice e di come scappa fuori -ha aggiunto il leader di Azione-. Non può stare al ministero e fare figure ignobili come alla Buchmesse. Poi di Spano non me ne frega niente, ma di quello me ne frega".