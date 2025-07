Roma, 25 lug (Adnkronos) - "Apprendiamo da fonti stampa che nella Commissione di valutazione presso il Ministero della Cultura, organo che prende le decisioni per le erogazioni del Fondo Nazionale dello Spettacolo dal Vivo a sostegno delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante, figura Gianluca Cavedo, noto esponente del settore circense tradizionale, collaboratore come broker assicurativo nonché Assessore di Legnago, delegato all’Assemblea nazionale di Fratelli d’Italia". E' quanto si legge in una interrogazione presentata dai deputati Pd Eleonora Evi, Patrizia Prestipino, Irene Manzi e Mauro Berruto.

"Cavedo risulta essere, quindi, potenzialmente beneficiario – diretto o indiretto – dei finanziamenti pubblici oggetto di valutazione da parte della Commissione stessa. A conferma di ciò, risulta essersi astenuto una cinquantina di volte dalla votazione dei progetti circensi che ha sollevato dubbi relativi a 'questioni di opportunità” e “interrogativi sulla sua imparzialità'”, proseguono i deputati dem.

“Il ministro Giuli dovrà inoltre spiegare i motivi del terzo vergognoso rinvio dell’attuazione della Legge Delega 106/2022 che regola il superamento dell’uso degli animali nei circhi e negli spettacoli viaggianti”, concludono i deputati Pd.