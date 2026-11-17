

Roma, 17 nov. (Adnkronos Salute) - "La miastenia gravis sta vivendo una fase di profonda trasformazione. Grazie ai progressi della ricerca, una patologia rara autoimmune, caratterizzata da debolezza muscolare e sintomi spesso imprevedibili, può oggi essere affrontata con strategie terapeutiche sempre più personalizzate". Ma se "l'innovazione terapeutica nella miastenia gravis rappresenta una risposta della scienza al controllo di una malattia rara che fino a poco fa non disponeva di trattamenti dedicati, rappresenta altresì una sfida per l'intero sistema sanitario: la valutazione dei nuovi trattamenti non può esaurirsi nella misurazione dell'efficacia clinica o del costo di acquisizione, ma deve considerare gli esiti rilevanti per la persona, l'impatto sociale della malattia, l'appropriatezza di impiego e le ricadute sull'organizzazione dei servizi regionali. In un contesto internazionale in continua evoluzione, è fondamentale che l'Italia adotti una visione strategica e di lungo periodo, capace di sostenere l'innovazione terapeutica attraverso una programmazione adeguata delle risorse e modelli di finanziamento sostenibili e prevedibili. Riconoscere il valore dell'innovazione significa considerare non soltanto i costi immediati, ma anche i benefici clinici, sociali e organizzativi che può generare, creando le condizioni affinché i progressi della ricerca si traducano in opportunità di cura concrete, appropriate ed eque per le persone che ne possono beneficiare". È questo il messaggio al centro del Policy Paper 'Il valore dell'innovazione nella miastenia gravis', presentato a Roma a Palazzo Baldassini nel corso di un incontro promosso da Omar - Osservatorio malattie rare, con il contributo non condizionante di Ucb Pharma. Il documento nasce dal confronto tra clinici esperti e rappresentanti delle associazioni di pazienti riuniti nell'Alleanza miastenia gravis e individua 4 principi guida e 5 priorità di politica sanitaria da portare all'attenzione delle istituzioni nazionali e regionali.

"Per chi convive con la miastenia gravis, l'innovazione farmacologica consente di avere maggiori possibilità di controllo della malattia, recuperare autonomia e poter programmare la propria vita senza essere costantemente condizionati dall'imprevedibilità dei sintomi. Le nuove terapie stanno già cambiando le prospettive di molte persone, ma dobbiamo fare in modo che questi progressi siano realmente accessibili a tutti coloro che possono beneficiarne. È questo il senso del lavoro dell'Alleanza miastenia gravis: trasformare i bisogni delle persone in priorità concrete per le istituzioni", afferma Mariangela Pino, Associazione italiana miastenia e malattie immunodegenerative Amici del Besta Odv, Lazio. L'innovazione ha già cambiato le prospettive di cura, ma il suo valore non può essere misurato soltanto attraverso il costo dei farmaci, sottolineano gli esperti. La miastenia gravis, infatti, può compromettere profondamente l'autonomia personale, la continuità lavorativa e la possibilità di programmare la propria vita. Secondo i dati dello studio internazionale My real world MG, il 40% delle persone coinvolte ha dovuto ricorrere a periodi di assenza dal lavoro e l'11,5% ha abbandonato l'attività lavorativa a causa della malattia. Il 36% necessita inoltre del supporto di un caregiver, con conseguenze rilevanti anche sull'organizzazione familiare e professionale.

Il Policy Paper individua dunque 5 ambiti prioritari di intervento: tutelare le condizioni che favoriscono la ricerca e la disponibilità dell'innovazione farmaceutica; garantire percorsi di accesso appropriati e tempestivi; rafforzare la valutazione multidimensionale dei benefici terapeutici, considerando anche qualità della vita e impatto sociale; consolidare le reti assistenziali e i collegamenti tra centri specialistici e territorio; promuovere una governance partecipata che integri ricerca, esperienza clinica e voce dei pazienti. La disponibilità di trattamenti sempre più mirati richiede infatti non soltanto competenze specialistiche e strumenti diagnostici adeguati, ma anche percorsi assistenziali capaci di accompagnare le persone lungo l'intero percorso di cura. Le differenze territoriali nell'organizzazione dei servizi e nell'accessibilità delle prestazioni rischiano, altrimenti, di tradursi in opportunità terapeutiche differenti per pazienti con bisogni analoghi. "Oggi disponiamo di opportunità terapeutiche che fino a pochi anni fa non avevamo e che ci consentono di perseguire obiettivi di cura più ambiziosi. Ma l'innovazione farmacologica, da sola, non basta. È necessario ripensare l'organizzazione dell'assistenza, valorizzando le competenze dei centri esperti e costruendo collegamenti strutturati con i servizi territoriali. Non tutte le attività devono necessariamente essere concentrate nello stesso ospedale: ciò che conta è garantire standard condivisi, continuità assistenziale e possibilità di accesso alle cure anche in prossimità del luogo di vita delle persone. L'innovazione terapeutica deve diventare anche un'occasione per innovare i modelli assistenziali", evidenzia Francesco Habetswallner, direttore Uoc Neurofisiopatologia Aorn Cardarelli di Napoli.

La riflessione dell'Alleanza miastenia gravis si inserisce - ricorda una nota - in un contesto internazionale caratterizzato da una crescente competizione per gli investimenti in ricerca e sviluppo, e da possibili cambiamenti negli equilibri del mercato farmaceutico globale. In questo scenario, la sostenibilità del Ssn e la valorizzazione dell'innovazione non possono essere considerate obiettivi contrapposti. Occorre una programmazione delle risorse capace di riconoscere il valore complessivo delle nuove terapie, superando una valutazione limitata al costo immediato dei trattamenti e considerando anche i benefici clinici, sociali e organizzativi. Il tema riguarda anche la prevedibilità dei meccanismi di finanziamento e la necessità di preservare condizioni favorevoli all'attrazione degli investimenti, evitando che il ricorso a strumenti di compensazione ex post diventi una risposta strutturale alla crescente domanda di innovazione.

"La disponibilità di nuove terapie rappresenta una conquista della ricerca e, nello stesso tempo, una responsabilità per le Istituzioni: le innovazioni scientifiche e terapeutiche, infatti, devono essere messe tempestivamente a disposizione di tutte le persone che ne hanno necessità, attraverso una programmazione delle risorse adeguata e sostenibile, cosa che purtroppo non sta avvenendo. Investire nell'innovazione significa tutelare il diritto alla salute garantito dalla Costituzione, rafforzare il Ssn universale, e con esso il nostro sistema democratico, e preservare la capacità del nostro Paese di svolgere un ruolo da protagonista nella ricerca e nello sviluppo di nuove opportunità terapeutiche", dichiara l'onorevole Ilenia Malavasi, Commissione XII Affari sociali della Camera.

Il documento richiama infine la necessità di rafforzare il coinvolgimento delle associazioni di pazienti nei processi decisionali e di valorizzare le evidenze raccolte nella pratica clinica reale, affinché le scelte di politica sanitaria possano fondarsi su una conoscenza sempre più completa dei benefici dell'innovazione. L'obiettivo condiviso è trasformare il progresso scientifico in opportunità di cura concrete, appropriate ed eque, attraverso un impegno congiunto delle istituzioni, della comunità clinica e delle persone che convivono con la miastenia gravis.

