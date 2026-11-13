

Roma, 13 nov. - (Adnkronos) - La nuova uscita della stazione Cipro della Metro A su via Giulio Venticinque, e con essa la piazza, è chiusa da luglio. Il motivo è la causa intentata da un privato, che contesta l'opera per ragioni legate all'estetica del luogo. Il giudice ha bloccato i lavori e ha fissato l'udienza al 23 marzo. "È difficile accettare che l'iniziativa di un singolo privato possa tenere chiusi per mesi un'uscita della metropolitana e una piazza, con conseguenze per un'intera comunità", dichiara in una nota la consigliera del Pd Giulia Callini, presidente della Commissione Mobilità del Municipio I, che ha convocato Atac e l'Assessorato alla Mobilità.

"Il disagio ricade su tantissimi residenti del quadrante Trionfale-Medaglie d'Oro. Oggi chi deve raggiungere via Luigi Rizzo o viale delle Medaglie d'Oro, o prendere un autobus verso nord, è costretto ad attraversare via Cipro, una strada a scorrimento veloce e pericolosa. È un rischio quotidiano per la sicurezza delle persone. A pagare il prezzo più alto sono le persone con disabilità, gli anziani e chi ha difficoltà motorie, per i quali le barriere architettoniche rendono ancora più difficile raggiungere la metro. Proprio a loro questo intervento avrebbe dovuto rendere la vita più semplice. Intanto la scala mobile, appena ripristinata, è rimasta senza copertura ed esposta alle intemperie, con il rischio di nuovi guasti. Non si può aspettare fino al 23 marzo per una soluzione: - conclude Callini - i cittadini meritano risposte adesso. Chiediamo che l'uscita venga ripristinata immediatamente e che il cantiere venga ridotto, così da consentire di nuovo il passaggio delle persone. I lavori di copertura della scala mobile sono interventi necessari e attesi da molto tempo, e li sostengo pienamente. Ma oggi la priorità è una sola: restituire subito a tutti i cittadini un accesso sicuro alla metro".

