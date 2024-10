Milano, 23 ott. (Adnkronos) - Un blando flusso meridionale umido porta, da oggi, una debole circolazione nei bassi strati con piovaschi e rovesci via via più probabili e diffusi. E ventilazione da Est su pianura e Appennino, più estesa da giovedì. Lo riporta il bollettino meteo di Arpa Lombardia.

Tra domani e venerdì, in Lombardia è attesa una rotazione del flusso in quota da sudovest per l'avvicinamento di una nuova perturbazione, in approfondimento sabato sulla Penisola Iberica, che porterà precipitazioni più diffuse e persistenti, localmente moderate. Possibile un miglioramento già da domenica.