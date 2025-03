Roma, 28 mar (Adnkronos) - "Siamo qui per sostenere lo sciopero dei metalmeccanici: senza metalmeccanici non c'è l'industria, siamo in una fase di calo della produzione industriale da 26 mesi. Lottano per il proprio contratto, perché l'inflazione ha rubato loro potere d'acquisto e non riescono più a fare la spesa. Quindi siamo a loro a fianco per chiedere che i contratti, i rinnovi, riconoscano quello che ha pesato sulle tasche dei lavoratori, riconoscano gli aumenti contrattuali". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein alla manifestazione dei metalmeccanici in piazza Barberini, a Roma.