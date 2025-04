Messina, 2 apr. (Adnkronos) - "L'azione commessa" da Stefano Argentino, lo studente 26enne di Noto (Siracusa) che ha ucciso la collega universitaria Sara Campanella, "è spia dell'allarmante personalità dell'indagato, essendosi rivelato del tutto incapace di porre freno ai propri istinti criminali". "Non solo ha mostrato una particolare efferatezza nella brutale azione posta in essere ma non ha manifestato alcun segno di resipiscenza nemmeno successivamente tanto da provare a fuggire, sottraendosi così alle proprie responsabilità", E' quanto scrive il gip di Messina nella ordinanza di custodia cautelate a carico di Stefano Argentino, che ha ammesso di avere ucciso la giovane.