

Messina, 29 giu. (Adnkronos) - Tragedia nella tarda serata di domenica a Torre Faro, frazione di Messina. Una ragazza di 15 anni è morta dopo essere stata investita da una moto. L'incidente è avvenuto nei pressi del locale Peloro Games e dell'ufficio postale. Inutile la corsa in ospedale: la quindicenne è morta durante il tragitto per le ferite riportate. A guidare la moto sarebbe stato un ragazzo ventenne, anche lui rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e la polizia municipale per ricostruire la dinamica dell'incidente.



