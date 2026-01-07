

Città del Messico, 7 gen. (Adnkronos/Afp) - Il Messico diventerà un "importante fornitore" di petrolio a Cuba. Lo ha annunciato la presidente messicana Claudia Sheinbaum in risposta alla crisi in Venezuela che riforniva l'isola caraibica in virtù di un accordo di cooperazione. Un articolo del quotidiano britannico Financial Times riporta, citando dati del settore, che nel 2025 le forniture di petrolio messicano a Cuba hanno superato quelle del Venezuela. La Sheinbaum ha dichiarato che, vista la crisi che sta attraversando il Venezuela, "il Messico sta ovviamente diventando un fornitore importante", precisando che il Paese non sta inviando a Cuba "più petrolio di quanto ne abbia inviato storicamente".

