

Roma, 1 ott. (Adnkronos) - Ora è ufficiale. Leo Messi, è il nuovo proprietario del Club Deportivo Eldense che ha annunciato oggi "ufficialmente l'acquisizione della società da parte di Leo Messi, dando inizio a una nuova ed entusiasmante fase nella storia ultracentenaria dell'istituzione. L'arrivo nel calcio professionistico spagnolo, in veste di proprietario del CD Eldense, di una delle figure più importanti nella storia dello sport, segna l'inizio di un progetto a lungo termine volto a promuovere lo sviluppo sportivo, istituzionale e sociale del club", spiega il club spagnolo.

"Fondato nel 1921, il CD Eldense affronta questa nuova fase con l'ambizione di consolidarsi e crescere nel calcio professionistico, proiettando al contempo le proprie radici, la propria storia e il proprio spirito rossoblu", prosegue il club che precisa come la transazione è subordinata all'ottenimento dell'autorizzazione necessaria da parte del CSD, secondo quanto stabilito dalla legge sportiva spagnola.

