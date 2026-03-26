

Roma, 26 mar. (Adnkronos Salute) - Il board del Calendario vaccinale per la vita esprime profonda preoccupazione per l'aumento dei casi di meningite acuta nel Sud dell'Inghilterra, in particolare nella contea del Kent, dove l'Agenzia del Regno Unito per la Sicurezza della salute (Ukhsa) segnala un incremento di casi con 2 decessi tra studenti e numerosi giovani gravemente colpiti. "Sono emerse testimonianze di esiti significativi, tra cui perdita temporanea della vista e gravi deficit motori", evidenziano gli esperti, e le autorità hanno avviato una campagna vaccinale mirata per gli studenti del Kent e la somministrazione precauzionale di antibiotici ai contatti stretti. Questi eventi sottolineano "l'urgenza di politiche vaccinali nazionali chiare, omogenee ed eque anche in Italia: il meningococco B (MenB) - ricordano gli specialisti - resta la principale causa di malattie meningococciche invasive in Italia, e può progredire molto rapidamente in soggetti giovani e apparentemente sani. Gli adolescenti rappresentano la seconda fascia d'età più colpita dalla malattia, dopo gli infanti, con un rischio elevato di trasmissione e di complicanze, inclusa la morte (10-15% dei casi), e sono i principali portatori e trasmettitori del batterio meningococcico. Le possibili sequele permanenti della malattia meningococcica includono perdita dell'udito, paralisi, convulsioni, amputazioni degli arti, cicatrici cutanee. L'esperienza del Regno Unito - con l'inserimento della vaccinazione contro meningococco B dei bambini a partire dai 2 mesi di vita dal 2015, e interventi mirati per adolescenti/giovani in risposta a focolai - dimostra l'importanza di strategie vaccinali sia reattive sia pianificate".

"In Italia l'offerta e la copertura vaccinale per MenB in adolescenza è disomogenea: 14 delle 21 Regioni offrono la vaccinazione in modo diverso, generando iniquità nell’'accesso alla prevenzione; 1 la offre solo a parte del territorio, 5 addirittura non hanno alcuna strategia di prevenzione universale per l'adolescente", rileva il board del Calendario per la vita le cui raccomandazioni di inserimento della vaccinazione anti-meningococco B per l'adolescente sulla base di evidenze scientifiche datano fin dal 2019, si legge in una nota. Gli esperti chiedono al ministero della Salute, alla Conferenza Stato-Regioni e agli enti regionali: 1) Di inserire con urgenza nel Calendario nazionale di prevenzione vaccinale la vaccinazione contro meningococco B nell'adolescente mai vaccinato in precedenza, e la rivaccinazione per coloro che abbiano ricevuto un ciclo vaccinale nell'infanzia; 2) Di definire un'età standardizzata per la somministrazione (es. offerta attiva a 12-14 anni) e un piano di recupero dei non vaccinati (catchup) fino ai 18 anni, con calendario operativo uniforme tra le Regioni e obiettivi di copertura da raggiungere. Il dettaglio su dosaggio e intervalli tra le dosi deve seguire il Riassunto delle caratteristiche del prodotto (Rcp) del vaccino utilizzato; 3) Di attivare programmi di sensibilizzazione (social media, scuole, associazioni sportive, centri aggregazione giovanile ecc.) e coinvolgere pediatri e medici di medicina generale per il recupero dei non vaccinati e l'orientamento delle famiglie; 4) Di rafforzare la sorveglianza microbiologica nazionale e l'integrazione dei dati regionali (sorveglianza sui sierotipi, identificazione dei cluster, indagine sugli esiti di malattia), per decisioni rapide su eventuali campagne di richiamo o misure di emergenza; 5) Di aggiornare le linee guida nazionali per la gestione di focolai epidemici (contatti stretti, uso profilattico di antibiotici e protocolli clinici per la diagnosi precoce e il ricovero).

Il board del Calendario per la vita è composto da: Società italiana di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica (Siti), Società italiana di pediatria (Sip), Federazione italiana medici pediatri (Fimp), Federazione italiana medici di medicina generale (Fimmg), Società italiana di medicina generale e cure primarie (Simg).

