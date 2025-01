Roma, 30 gen (Adnkronos) - "Quante risorse e quali utilità sono state elargite sotto forma di sponsorizzazione e partnership dalle aziende partecipate dal Ministero dell’Economia e delle finanze e da Cassa deposito e prestiti a Nicola Porro e alle società a lui riconducibili per lo svolgimento dell'evento 'La Ripartenza' in corso oggi a Milano?”. È quanto chiede una interrogazione del deputato di Italia viva Francesco Bonifazi rivolta al ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti.

“Mettiamo in fila i fatti: il giornalista Nicola Porro è noto per le posizioni filogovernative, è prevista all’evento anche la partecipazione del Presidente Meloni, gli sponsor dell’evento sono aziende partecipate. Il finanziamento di iniziative politiche di maggioranza da parte di società partecipate con soldi pubblici rappresenterebbe un fatto grave. Per questo chiediamo chiarezza”, dice Bonifazi.