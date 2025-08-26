

Roma, 26 ago. (Adnkronos/Labitalia) - Anche quest’anno Engineering è tra i protagonisti del Meeting di Rimini. Il Gruppo leader nei processi di digitalizzazione per aziende e pa ha partecipato con l’executive director energy & utilities, Italo Moroni a 'L’energia è vitale. Occorre realismo', panel che ha messo a confronto mondo della politica e delle aziende sulle sfide della transizione energetica.

Alla fine del suo intervento, Moroni ha commentato: “La transizione energetica italiana sta vivendo una crescita non lineare e segnata da alcune contraddizioni. Solo per fare uno degli esempi possibili, basta dire che nel 2024 abbiamo raggiunto il record del 41% di energia da fonti rinnovabili, mentre nel primo trimestre 2025 siamo scesi al 33%. In questa fase è quindi necessario un approccio sistemico in cui la digitalizzazione gioca un ruolo cruciale. Se da una parte, infatti, le nuove tecnologie diventano driver di efficienza, semplificazione e sostenibilità, dall’altra possono supportare aziende e decisori politici nel trasformare la complessità di un settore fortemente diversificato in opportunità di realizzare servizi innovativi e a beneficio di una produzione e distribuzione energetica sempre più capillare e inclusiva, portando vantaggi concreti ai cittadini", ha aggiunto.

"In Engineering abbiamo oltre trent’anni di esperienza -ha spiegato ancora- nel settore energy & utilities, di cui supportiamo uno sviluppo costantemente orientato all’innovazione e alla sostenibilità economica e ambientale, guidandoli verso soluzioni green e con impatti positivi sulle comunità. Per questo riteniamo che in una fase così complessa la transizione energetica si realizzi combinando ambizione tecnologica e realismo operativo. Proponiamo tre azioni concrete: aprire tavoli tecnici tra istituzioni, operatori e player di tecnologia, per mettere a fattor comune esigenze, obiettivi e know how; incrementare gli investimenti in nuove tecnologie abilitanti come intelligenza artificiale, digital twin e iot, per velocizzare una digitalizzazione in equilibrio tra standardizzazione e customizzazione di servizi che rispondano alle esigenze delle singole utility; rafforzare competenze ibride capaci di integrare business, tecnologia e sostenibilità, sempre più centrale nelle strategie energetiche. Solo così potremo rendere la transizione in corso un percorso stabile, efficiente e in grado di guardare alle sfide del futuro”, ha spiegato ancora.

Con oltre 35 anni di esperienza, 1100 specialisti e 300 clienti, Engineering è tra i principali abilitatori tecnologici della transizione energetica italiana. Gestisce, integra e coordina il ciclo di vita delle risorse naturali per l'energia (elettricità, gas, acqua), abilitando l'erogazione innovativa di servizi attraverso le nuove tecnologie, l'empowerment del consumatore finale e la gestione intelligente di infrastrutture e sistemi energetici.

Cuore dell’approccio di Engineering è l’utilizzo strategico dell’intelligenza artificiale, ormai leva essenziale per rendere la transizione energetica non solo possibile, ma sostenibile e stabile nel tempo. L’Ai consente di anticipare, ottimizzare e decidere in tempo reale in un contesto caratterizzato da reti bidirezionali, micro-produzione diffusa e domanda energetica sempre più variabile. Gli algoritmi di machine learning trasformano grandi volumi di dati grezzi in insight operativi, guidando le scelte degli operatori e delle istituzioni verso un sistema energetico più resiliente, distribuito e coerente con gli obiettivi di transizione ecologica.

Con la piattaforma proprietaria Neta, modulare e data-driven, Engineering supporta oltre 150 clienti italiani e internazionali, favorendo e velocizzando la digitalizzazione dei processi core del settore (dalla gestione operativa alla relazione con il cliente), abilitando ecosistemi più efficienti e pronti ad accogliere i nuovi modelli energetici distribuiti. Il panel 'L’energia è vitale. Occorre realismo' è stato moderato da Felice Vai, vicepresidente di Compagnia delle Opere, e ha visto la partecipazione di Paolo Arrigoni, presidente del Gse, Marco Bernardi, presidente di Illumia, Giorgio Gori, europarlamentare, Nicola Procaccini, europarlamentare e responsabile energia di Fratelli d’Italia, e Francesco Salerni, direttore strategia, digitale e sostenibilità di Terna.

