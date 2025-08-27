

Roma, 27 ago. (Adnkronos) - "Renzi invita il Governo a venire in Senato a discutere di piano casa e di dazi? È una buona notizia, perché vuol dire che, almeno in quelle occasioni, Renzi verrebbe in Senato, dove lo si vede soltanto per piccoli spot propagandistici ad uso social, mentre per il resto privilegiava, fino a un po’ di tempo fa, le conferenze a pagamento all'estero rispetto al suo dovere di parlamentare. Quindi ben vengano queste discussioni se serviranno a far diventare Renzi un po' meno assenteista del solito”. Così il senatore di Forza Italia Dario Damiani.

