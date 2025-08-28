

Roma, 28 ago. (Adnkronos) - "Gli interventi di Giorgia Meloni, di Antonio Tajani e di tutti gli altri ministri a Rimini sono stati accolti in maniera molto positiva da una platea attenta, costruttiva sicuramente, ma che non fa regali. Questo dimostra che la connessione tra Governo e il Paese reale c'è, eccome. Il Governo guarda avanti, incoraggiato dai dati positivi sull'economia, con il record di occupati grazie al milione di posti di lavoro veri e lo spread ai minimi”. Lo ha affermato a 'Coffee Break', su La7, il deputato di Forza Italia Alessandro Cattaneo, responsabile nazionale dei Dipartimenti del partito azzurro.

“Se lo spread è l'indicatore di affidabilità del Governo sui mercati finanziari, è evidente -ha aggiunto- che l'Italia ha una grande credibilità internazionale ed è un porto sicuro per gli investitori. Abbiamo la Finanziaria alle porte, che è un provvedimento difficile. Sarà certo impegnativa come sempre, ma noi abbiamo le idee chiare e siamo già al lavoro. Forza Italia vuole dare risposte concrete al ceto medio e ai ceti produttivi”.

