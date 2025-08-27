

Roma, 27 ago. (Adnkronos) - "Ci risiamo. Solita propaganda, solita fuga dalla realtà, solita retorica trionfalista, solite accuse distribuite a piene mani. E solite chiacchiere vuote sul ceto medio. A Rimini la solita Meloni mentre le famiglie fanno i conti con l'aumento del carrello della spesa e le imprese con i dazi dell’'amico' Trump". Lo scrive su X Anna Ascani, deputata Pd e vicepresidente della Camera.

