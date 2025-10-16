

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Nei 22 Paesi che affacciano sul 'Mare nostrum' vive una popolazione di oltre mezzo miliardo di persone, in continua crescita demografica. In questo 'spazio plurale' pace e stabilità debbono poter poggiare su percorsi di crescita e sviluppo economico, nella consapevolezza che benessere e sicurezza sono beni che non possono essere coltivati in una dimensione solitaria". Lo afferma il presiente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato all'undicesima edizione di Med-Dialoghi mediterranei che si svolge a Napoli.

"Il retroterra culturale, i flussi delle relazioni economiche, una straordinaria concentrazione di risorse energetiche tradizionali e rinnovabili, sono elementi potenziali -sottolinea il Capo dello Stato- per una cooperazione costruttiva. Come mettere a frutto questo patrimonio in una logica di mutuo beneficio fra le due sponde del Mediterraneo è tema oggi quanto mai attuale, e sono certo che l’edizione dei Dialoghi che oggi si apre fornirà un importante contributo a questa riflessione".

