

Roma, 28 mag. (Adnkronos Salute) - "Abbiamo organizzato le sessioni scientifiche in modo da coprire l’intero ambito della disciplina: dalla patologia vestibolare, cioè le vertigini, alla chirurgia oncologica, dall’otochirurgia alla terapia riabilitativa, fino alla chirurgia estetica e funzionale del naso. L’obiettivo è offrire ai congressisti un’opportunità di confronto, ascolto e validazione delle nuove acquisizioni scientifiche, da trasferire poi nella pratica terapeutica e clinica”. Lo ha detto Marco Radici, direttore dell’Uoc di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale Isola Tiberina – Gemelli Isola di Roma, nell’ambito del 112.esima edizione del Congresso Sio, quale presidente dell'evento annuale della Società italiana di otorinolaringoiatria e chirurgia cervico-facciale (SioeChcf), "principale appuntamento" scientifico in Italia dedicato alle patologie di orecchio, naso e gola, in programma dal 27 al 30 maggio all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma.

"Ci aspettiamo una grande affluenza da tutta Italia, con la partecipazione anche di ospiti internazionali – europei e non solo – tra cui cinesi, nordamericani, portoghesi, canadesi e turchi - ha aggiunto Radici - La medicina oggi è sempre più internazionale e le acquisizioni scientifiche vengono condivise proprio in occasione di questi grandi congressi, che offrono a tutti un aggiornamento approfondito e strutturato".

