Roma, 4 giu. (Adnkronos Salute) - Nasce per rispondere alla crescente esigenza di integrare strumenti digitali nella pratica neurologica quotidiana, in un contesto sanitario in piena trasformazione, Digital Neuro Hub, corso residenziale promosso da Sin (Società italiana di neurologia) in collaborazione con Biogen Italia, rivolto ai giovani neurologi italiani che possono certificarsi così 'neurologo digitale'. La seconda edizione, in calendario dal 5 all'8 giugno, si terrà a Cascina Erbatici (Mezzana Bigli, Pavia), con un format intensivo e immersivo pensato per trasmettere competenze chiave nell'ambito della salute digitale. Il corso propone un percorso formativo interattivo che unisce lezioni teoriche, workshop pratici, hackathon e sessioni dedicate ai real-life cases, offrendo un'esperienza concreta e orientata alla pratica.

Tra i temi affrontati: intelligenza artificiale e machine learning in neurologia; telemedicina e comunicazione medico-paziente a distanza; sensoristica smart e tecnologie wearable per il monitoraggio e la riabilitazione; aspetti legali e sicurezza dei dati nella medicina digitale; digital therapeutics e progetti innovativi italiani; decentralizzazione dei trial clinici e innovazione nella ricerca. Ampio spazio sarà dedicato al NeuroHackathon, una sfida a squadre su problemi clinici reali, che vedrà i partecipanti collaborare con esperti per proporre soluzioni innovative. Il corso si concluderà con la presentazione dei progetti e la premiazione del miglior progetto da parte di una giuria di esperti. Al termine del percorso formativo e dopo il superamento delle prove d'esame, i partecipanti otterranno la certificazione di 'neurologo digitale', secondo la norma Uni Cei En Iso/Iec17024.

"La neurologia moderna - afferma Alessandro Padovani, presidente Sin - è chiamata a rispondere a sfide sempre più complesse, legate sia all'evoluzione demografica e sociale sia alla trasformazione del sistema sanitario. In questo scenario, la Digital Health rappresenta una risorsa strategica e non più rinviabile. Il Digital Neuro Hub nasce per accompagnare la nuova generazione di specialisti verso una neurologia più predittiva, personalizzata e integrata con le tecnologie digitali. Un'occasione concreta per formare professionisti in grado di guidare il cambiamento".