M+C Saatchi Group pone il Cultural Power al centro della sua strategia, presentando un nuovo Tool Diagnostico AI e una Brand Identity completamente rinnovata.

18 marzo 2025 – M+C Saatchi Group consolida la sua nuova Proposition Strategica con la presentazione ufficiale del Cultural Power Index, un innovativo strumento diagnostico basato sull'intelligenza artificiale che aiuta i Brand a crescere sfruttando il potere culturale.

Un momento storico che segna un’importante evoluzione per il Gruppo, anche attraverso il lancio di una Brand Identity completamente rinnovata e di un nuovo sito web integrato, capace di riflettere l’intero set di capabilities di M+C Saatchi in Europa e nel mondo.

Cos'è il Cultural Power?

M+C Saatchi attraverso Cultural Power permette ai Brand di sfruttare i driver culturali per generare desiderabilità, stimolare la domanda e quindi favorire la crescita.

Nasce il Cultural Power Index: un nuovo modo di misurare l'impatto culturale di un Brand

Al centro di questo lancio c’è il Cultural Power Index, uno strumento diagnostico proprietario basato sull’intelligenza artificiale.

Creato dalla divisione Consulting del Gruppo, il Cultural Power Index analizza miliardi di dati provenienti da media, social e contesti culturali per misurare in tempo reale il Cultural Power di un Brand.

Una metodologia unica e proprietaria che permette di identificare opportunità di crescita attraverso:

• La comprensione della rilevanza culturale di una marca rispetto ai competitor.

• L’identificazione delle leve strategiche da attivare per accrescere la propria forza culturale e stimolare la crescita.

• Il tracking evolutivo della percezione culturale per permettere alle marche di anticipare

i trend.

Cultural Power in azione: trasformare i Brand globali

Da sempre, M+C Saatchi Group è fortemente connesso all’evoluzione della cultura, lavorando con alcuni dei Brand più iconici ed influenti a livello globale.

Recentemente ha collaborato con:

• ADIDAS – Rafforzando la sua influenza nel mondo dello streetwear e della cultura giovanile.

• FIAT PANDA – Celebrando la nuova generazione di un'icona culturale senza tempo.

• LEGO x Pharrell – Unendo pop culture e gioco in una partnership epocale.

• Heineken x Champions League – Radicando il Brand nelle community dei tifosi di calcio in Europa.

• CARRERA – Rinnovando l’eredità di un’icona dell’eyewear in chiave contemporanea.

• THE NORTH FACE – Creando momenti culturali nel mondo della montagna e non solo.

La nuova identità di M+C Saatchi Group: un passo deciso verso il futuro

Il Rebranding di M+C Saatchi sostituisce l'iconica “&” con un “+”, simbolo della forza della collaborazione culturale di team integrati. Il valore aggiunto che porta allo sviluppo di “Creative Solutions” disegnate per la crescita.

Il refresh della Visual Identity, sviluppato dalla divisione di Experience Design del Gruppo, include nuovi loghi, una palette colori aggiornata, nuovi font e ident dedicati al Cultural Power, oltre a un nuovo sito globale realizzato dalla Unit digitale di M+C Saatchi.

M+C Saatchi Group: ridefinire la crescita dei Brand attraverso la cultura

“Crediamo che il Cultural Power sia oggi il principale motore di crescita per i Brand. Con il Cultural Power Index, non solo definiamo cosa rende un Brand culturalmente rilevante, ma offriamo anche un percorso strategico per sfruttare e amplificare questo potere”, ha dichiarato Zaid Al-Qassab, CEO di M+C Saatchi Group.

“Non si tratta solo di un Rebranding, ma di una dichiarazione chiara della nostra ambizione”, ha aggiunto. “La nostra nuova identità visiva e il Cultural Power Index rappresentano un passo fondamentale nel nostro impegno nell’aiutare i Brand a tradurre la rilevanza culturale in una crescita tangibile”.

I co-direttori creativi globali, Rob Doubal e Laurence (Lolly) Thomson, aggiungono: “La creatività è sempre stata il cuore pulsante di M+C Saatchi, ed è per questo che siamo entusiasti di essere entrati nel gruppo. Con il Cultural Power, però, portiamo la creatività a un livello superiore. Il nuovo Brand e il Cultural Power Index ci forniscono gli strumenti per aiutare i Brand non solo a partecipare alla cultura, ma a plasmarla. Questo cambia radicalmente il modo in cui la creatività può stimolare la crescita di un Brand.”

"Da 30 anni, M+C Saatchi è un riferimento nella nostra cultura, capace di guidare le conversazioni, creare movimenti e modellare Brand attraverso la forza della creatività e del pensiero strategico”, conclude Carlo Noseda, CEO di M+C Saatchi Group Europe. “Cultural Power rappresenta l’espressione più autentica del nostro Brand, che in Europa è costantemente alimentata dalla straordinaria diversità culturale del nostro continente.”

