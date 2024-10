Roma, 29 ott. (Adnkronos Salute) - "Questo progetto di prevenzione ha interessato la popolazione femminile della Polizia di Stato nelle regioni da me coordinate, quindi Lombardia ed Emilia Romagna. Eccezionale l'adesione allo screening riscontrata nelle scuole di formazione di Piacenza e di Brescia, dove l'iniziativa è stata accolta positivamente da almeno tre quarti della platea cui era rivolta. Naturalmente, durante lo svolgimento del progetto il personale ha potuto continuare a svolgere il proprio servizio. Stiamo valutando di replicare ed estendere programmi di questo tipo ad altre fasce del personale, anche in considerazione dell'interesse alla prevenzione riscontrato in questa occasione da parte degli agenti di Polizia di sesso maschile". Lo ha detto Mario Mazzotti, dirigente Ufficio di Coordinamento sanitario Polizia di Stato, Regioni Lombardia ed Emilia Romagna, intervendo oggi a a Roma al ministero della Salute alla presentazione dei risultati della campagna 'Care for Caring - Ambasciatrici della prevenzione', progetto di sensibilizzazione sull'importanza della prevenzione del tumore al seno, rivolto alle donne in forza alla Polizia di Stato.