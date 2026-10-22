

Roma, 21 ott. (Adnkronos) - "La Calabria occupa un ruolo strategico per A2A e lo dimostrano i 45 milioni di euro distribuiti dal Gruppo sul territorio nel 2025, 14% in più rispetto all'anno precedente, e i 400 milioni di investimenti previsti dal Piano industriale al 2035. Nel 2025 abbiamo investito 19,4 milioni di euro in impianti e infrastrutture per la transizione ecologica. 16,8 milioni sono gli ordini affidati a micro e piccole imprese del territorio. Segno che il nostro impegno coinvolge anche il tessuto imprenditoriale locale". Sono i numeri forniti dall'amministratore delegato di A2A, Renato Mazzoncini, alla presentazione del Bilancio di sostenibilità territoriale di A2A in Calabria, a Catanzaro.

Mazzoncini è intervenuto anche sul tema della fiducia con il territorio e le istituzioni, pilastro dell'azione territoriale del Gruppo: "Secondo me il tema della fiducia è centrale. Per fidarsi bisogna sapere cosa uno vuole fare e A2A è l'unica azienda italiana che in questo momento sa cosa andrà a fare fino al 2035. Questo penso sia di straordinario aiuto per gli enti locali che vogliono lavorare con noi. E questa trasparenza rispetto alla finalità è fondamentale. Non siamo dei frati trappisti, è chiaro che siamo un'impresa e il nostro scopo è quello di creare profitto. Ma credo che la fiducia in questo momento sia cruciale. Più che mettere su internet il nostro piano industriale per i prossimi 10 anni, non so cosa possiamo fare per dimostrare la nostra serietà".

Tra i prossimi obiettivi di A2A "la realizzazione di un impianto fotovoltaico a Cutro, tre impianti agrivoltaici nelle province di Crotone e Cosenza, un sistema di accumulo a Maida e un impianto eolico in provincia di Cosenza".

