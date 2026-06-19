

Roma, 19 giu. - (Adnkronos) - Secondo giorno per la Maturità 2026 oggi venerdì 19 giugno, con lo scritto incentrato sulle materie caratterizzandi di ciascun indirizzo di studi. Versione di latino per gli studenti del liceo Classico, matematica per lo Scientifico e Lingua per il Linguistico.

Per i maturandi del Classico il brano proposto è tratto dal I libro dell''Institutio oratoria' di Quintiliano. In questo testo l'autore affronta il tema del valore della musica come fondamento della formazione del perfetto oratore.

I flussi del lago di Bracciano, una funzione classica, il sima del Friuli del 1976 e situazioni tratte dalla realtà come giochi e sport: scopone e pallavolo sono invece i protagonisti della seconda prova scritta per lo Scientifico. Nella prova è citato anche il gioco 'Cover the spot'. Il testo della prova di Matematica inizia con una citazione di Einstein che fa l’in bocca al lupo ai maturandi parlando dell’incertezza della matematica applicata alla realtà: ''Nella misura in cui i teoremi della Matematica si riferiscono alla realtà, non sono certi, e nella misura in cui essi sono certi, non si riferiscono alla realtà" (Albert Einstein, Geometrie und Erfahrung, conferenza del 1921). Mentre la frase di chiusura delle tracce è: "La matematica è il gioco più bello del mondo. Assorbe più degli scacchi, scommette più del poker, e dura più di Monopoli. È gratuita, e può essere giocata ovunque. Archimede lo ha fatto in una vasca da bagno", di Richard J. Trudeau, Dots and lines, Kent State University Press, 1976.

Al liceo Linguistico nella prova di Inglese nella prima parte di comprensione e interpretazione della traccia uno dei testi da analizzare sarebbe un testo informativo sugli Ogm. Poi un brano tratto da On Beauty di Zadie Smith come altro testo d'esame della prima parte della traccia del linguistico. Secondo il portale di Skuola.net. nella seconda parte, di produzione scritta, una delle due proposte partirebbe da una citazione di Antonio Guterres, Segretario Generale delle Nazioni Unite, dal suo messaggio per l’apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Il task sarebbe quello di produrre un articolo di 300 parole per il giornale scolastico sul valore di Olimpiadi e Paralimpiadi, viste come simbolo di speranza, fair play, rispetto, lavoro di squadra e potenziale umano.

Al liceo per le Scienze Umane, opzione Economico-Sociale, tra i documenti inseriti nella traccia di seconda prova compare l’Intelligenza aritificiale, citando la Legge del 23 settembre 2025 n.132, che contiene 'Disposizioni e deleghe al Governo in materia di Intelligenza Artificiale', in particolare l’articolo 3, che parla del rapporto dei confini da dare ai chatbot specialmente in riferimento al rispetto dei diritti delle persone. Così Skuola.net aggiundendo una traccia è un testo tratto dall’opera 'Crescere connessi. Una sfida per genitori e figli', di Giuseppe Riva. E un estratto da 'Cyber Generation. Sfide evolutive per chi cresce online. Riflessioni per insegnanti, genitori e operatori' di Alberto Pellai ed Elisabetta Papuzza.

