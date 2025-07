Roma, 21 lug. (Adnkronos) - "Oggi con Chiara Braga, Francesco Boccia e Marta Bonafoni per rendere omaggio al monumento danneggiato dedicato a Giacomo Matteotti e alla sua barbara uccisione per mano fascista: un atto gravissimo e un insulto alla memoria di una persona che ha pagato con la vita l’aver combattuto per la libertà". Lo scrive Elly Schlein sui social postando la foto della commemorazione della delegazione Pd al monumento a Giacomo Matteotti.

"Una testimonianza che deve essere di insegnamento, che va ricordata e va difesa. Si faccia luce al più presto per individuare i responsabili e ringrazio il sindaco Gualtieri che è già al lavoro per il ripristino immediato dell’ integrità del monumento. L’Italia non dimentica e difende la memoria antifascista".