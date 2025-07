Roma, 21 lug. (Adnkronos) - "Il danneggiamento della lapide dedicata a Giacomo Matteotti e al suo martirio per mano fascista è un atto gravissimo e un insulto alla memoria di una persona che ha pagato con la vita l’aver combattuto per la libertà. Una testimonianza che deve essere di insegnamento, che va ricordata e va difesa. Si faccia luce al più presto per individuare i responsabili e si riporti alla sua integrità il monumento per riaffermare che l’Italia non dimentica i suoi martiri della libertà". Così in una nota la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein.