

Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "È commovente e portatrice di speranza l’esortazione del presidente Sergio Mattarella a ‘scegliere’ il nostro futuro, e a sentirci ‘responsabili, come la generazione che 80 anni fa costruì l'Italia moderna’. In queste parole, nel richiamo agli immensi sforzi di un Paese che si rialzò dalla barbarie, costruendo ‘un grande mosaico’ di convivenza troviamo lo spirito del futuro. Grazie Presidente per aver ricordato, tra le tante cose, il Servizio sanitario nazionale e per aver fatte sue le parole che furono di Francesco, ora di Papa Leone: disarmiamo le parole”. Così la capogruppo di AVS alla Camera Luana Zanella.

