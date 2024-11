Roma, 15 nov. (Adnkronos) - "Occorrono regole che difendano e garantiscano il cittadino da notizie artefatte, falsificate, difendano da fonti oscure, da dati acquisiti violando la privacy come avviene sovente, con l'acquisizione dei dati conservati in archivi e utilizzati per scopi più diversi da chi li detiene". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando gli studenti in occasione dell'evento '25 anni di Osservatorio permanente giovani-editori', presieduto da Andrea Ceccherini.